Il pediatra | ' per la merenda a scuola no alla mela di Stato'

(Di martedì 26 settembre 2023) Milano, 26 set. (Adnkronos Salute) - "La prima colazione in Italia viene consumata in modo idoneo solo da circa uno studente su tre. Il 40% la fa invece in modo improprio, insufficiente, inadeguato. E addirittura un altro 30% salta questo importante pasto". E la fotografia della popolazione scolastica tricolore alle prese con le scelte alimentari del mattino, scattata dalItalo Farnetani, professore ordinario all'Università Ludes-United Campus of Malta. Succede prima della campanella che dà il viagiornata fra i banchi. "Poi c'è l'inizio delle lezioni e fino alle 10, se si guarda ai ritmi cronobiologici, l'organismo ancora non funziona a pieno regime, tanto che è consigliabile esordire con lezioni e materie più leggere e non compiti in classe", spiega l'esperto all'Adnkronos Salute. Ed è dopo questa prima fase che si colloca il primo ...