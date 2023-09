Il padre di Saman piange in aula durante la relazione sulla morte della figlia

Leggi su agi

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - Shabbar Abbas, il18enne pakistana, uccisa nelle campagne di Novellara il 30 aprile 2021 e trovata sepolta in una fossa dentro un casolare, oggiil processo per il suo omicidio, davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia, è scoppiato are mentre era seduto e poi ha piegato il viso verso le ginocchia, in uno stato che è parso di estrema prostrazione. È accaduto mentre l'anatomopatologa Cristina Cattaneo e gli altri periti esponevano la, unadi 472 pagine, risultato dell'analisi medico-legale, genetica e degli accertamenti fatti sul terreno doveè stata sepolta. Nei giorni scorsi, era stata ...