Il nuovo Gucci di Sabato De Sarno | una rivoluzione necessaria? Tempo di bilanci alla MFW

(Di martedì 26 settembre 2023) La Milano Fashion Week è sempre un momento di grande attesa per gli appassionati di moda di tutto il mondo, ma quest’anno è stata protagonista di un’esplosione di polemiche e controversie senza precedenti. Il motivo? La prima sfilata disotto la direzione artistica diDe. In questo articolo, ci immergeremo nelle profonde acque delle discussioni che hanno circondato questo evento, cercheremo di analizzare il concept che si celava dietro la sfilata e, soprattutto, cercheremo di rispondere a una domanda cruciale: è questa la direzione giusta per? Le polemiche dopo la sfilatadiDeLa sfilata, per dirla senza mezzi termini, non è stata ben accolta dai fedeli sostenitori di Alessandro Michele, il precedente direttore creativo di ...

La Virtus costruita per punta re alla promozione in B vanta calciatori di valore come Disanto e Santini. Fin qui solo due punti: è arrivato Gallo. In ...

... quando Sabato De Sarno è uscito a fine sfilata - la sfilata della sua prima collezione per- ... Che sia nato unamore Instagram content This content can also be viewed on the site it ......Rodriguez All of Me Un profumo luminoso e al contempo confortante che segna l'inizio di un...Flora Gorgeous Magnolia Pack da collezione per questo profumo luminoso e succoso che esalta le ...

Sabato De Sarno, cosa svela il debutto del nuovo direttore creativo del prossimo menswear di Gucci GQ Italia

Gucci, ancora. L'era del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno è iniziata Vanity Fair Italia

La prima sfilata di Gucci sotto la direzione artistica di Sabato De Sarno ha creato non poche polemiche. Allora chiediamo: è questa la direzione giusta per il brandTutto quello che c'e da sapere su "non credo in niente", opera prima di Alessandro Marzullo nei cinema dal 28 settembre 2023.