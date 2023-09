Il nostro trend preferito alla Milano Fashion Week? L' uomo d' affari

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Al termine dellaè piuttosto evidente che l'estetica da “d'” è quella che si è già imposta come futura tendenza per la prossima primavera. Nelle ultime stagioni la propensione verso il sartoriale si è affermata sempre più spesso, superando nettamente ildello streetwear e dello sportswear, già presi e rimescolati nelle più svariate combinazioni al punto da essere entrati in tutti i nostri guardaroba. Ora le cose stanno cambiando, il tailoring è tornato e, appunto, anche in chiave office-attire. Con Bottega Veneta il look da ufficio punta al ricco con dettagli in pelle Bottega Veneta - Runway - Spring/Summer 2024 MilanBottega Veneta Primavera/Estate 2024 Victor VIRGILE/Getty ImagesBottega Veneta - ...