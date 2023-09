IL MATTINO – Napoli in cerca di rinforzi in difesa | Tourè e Jones i primi della lista

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilè attualmente alla ridiinper far fronte all’emergenza dovuta agli infortuni di Amir Rrahmani e Juan Jesus. CALCIO. La situazione difensiva delè diventata critica a causa degli infortuni subiti da due dei suoi difensori principali, Amir Rrahmani e Juan Jesus. Questo ha spinto la squadra are soluzioni immediate per rafforzare la linea difensiva e garantire una copertura adeguata durante l’attuale stagione calcistica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il, il club partenopeo sta considerando l’opzione di acquisire alcuni dei giocatori svincolati. Tra idue nomi sulladei desideri delci sono Phil ...