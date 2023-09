Il Grande Fratello tra storie tristi é eliminazioni | i padri assenti di Giselda Torresan e Paolo Masella Ascolti non proprio da urlo

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilé iniziato con un pimpante Alfonso Signorini che sprona i concorrenti ad essere meno “bolliti”, ma il suodi “dolore” non é stato ascoltato. Collegandosi con la casa, dice: “Siete educati e rispettosi, ma l’educazione non è perbenismo. Siate voi stessi… Poi ne parliamo”. Dopo

Grande Fratello 2023, l’eliminazione di Claudio Roma è stato un duro colpo per una parte dei concorrenti ma ad agitare gli animi, in queste ore, c’è ...

Dopo la messa in onda della puntata del 25 settembre 2023 , è tempo di pagelle per gli inquilini del2023. Voto alto per Massimiliano Varrese , anche in segno di incoraggiamento dopo il due di picche ricevuto da Heidi proprio in diretta televisiva. Continua a conquistare il pubblico

Nella quinta puntata del Grande Fratello 2023 sono emerse dinamiche diverse, con momenti di allegria grazie a Ciro Petrone, Fiordaliso e altri che hanno seguito il gossip nella Casa. Beatrice e ...“Come si disdice questo abbonamento”. Con una semplice domanda, educata ma allo stesso tempo pungente nei confronti dei suoi coinquilini, Vittorio Menozzi ha salutato la quarta nomination (su quattro ...