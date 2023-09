Il feretro di Napolitano ha lasciato il Senato

(Di martedì 26 settembre 2023) , dove era stata allestita la camera ardente. Viene scortato verso la Camera dei deputati. Alsaranno tributati gli onori militari e l'inno nazionale. L'inizio della cerimonia funebre laica è fissato per le 11.30.

Le immagini del l'arrivo del feretro di Giorgio Napolitano a Palazzo Madama per la camera ardente allestita presso il Senato. A precederlo i ...

A sorpresa è arrivato Anche Papa Francesco al Senato per rende re omaggio al feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, ...

I Funerali di Stato in forma laica del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si terranno alle 11:30 alla Camera. Durante la ...

...Giorgio. La cerimonia si articolerà in due fasi: una all'esterno di Palazzo Montecitorio e un'altra all'interno, che durerà circa un'ora. Secondo il cerimoniale previsto, il...Per Iotti il 5 dicembre del 1999 tra chi prese la parola ci fu lo stesso Giorgio. Il ... L'ufficialità della cerimonia funebre - come si legge sul sito del governo - prevede: il...

Giorgio Napolitano, l'arrivo del feretro a Palazzo Madama - Video Adnkronos

Roma, 26 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Montecitorio per le esequie del presidente ...Blindata la zona attorno a Montecitorio, stanno per cominciare i funerali di Stato laici del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Prenderà il via alle 11. (ANSA) ...