“Il farmaco che ho assunto può avere effetti nocivi sul feto?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 26 settembre 2023) Gentile dottore, in seguito agli esami eseguiti nel primo trimestre (al terzo mese di gestazione), sono emersi dei valori leggermente elevati degli acidi biliari. Il ginecologo mi ha prescritto Deursil da 150mg 2 volte al giorno per 15 giorni. Ho eseguito la terapia e a distanza di un mese il valore è rientrato completamente. La mia più grande preoccupazione riguarda l’assunzione delal termine del primo trimestre ed eventuali rischi nello sviluppo del, in quanto leggo che potrebbero esserciteratogeni, e che gli studi condotti sconsigliano l’assunzione nel primo trimestre.ulteriori pareri da esperti del settore mi sarebbe di prezioso aiuto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.