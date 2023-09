“Il farmaco che ho assunto può avere effetti nocivi sul feto?”

(Di martedì 26 settembre 2023) Gentile dottore, in seguito agli esami eseguiti nel primo trimestre (al terzo mese di gestazione), sono emersi dei valori leggermente elevati degli acidi biliari. Il ginecologo mi ha prescritto Deursil da 150mg 2 volte al giorno per 15 giorni. Ho eseguito la terapia e a distanza di un mese il valore è rientrato completamente. La mia più grande preoccupazione riguarda l’assunzione delal termine del primo trimestre ed eventuali rischi nello sviluppo del, in quanto leggo che potrebbero esserciteratogeni, e che gli studi condotti sconsigliano l’assunzione nel primo trimestre.ulteriori pareri da esperti del settore mi sarebbe di prezioso aiuto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

... Giocare è il primo antidoto all'obesità › Giornata Mondiale dell'Obesità: il nuovo... chiamata anche Gastroplastica endoscopica o plicatura gastrica trans - orale,consente di ...Non è nemmeno un, è oserei dire un omicidio, si può dire con certezzasi sia verificato un massacro. Voglio dire, non sembra simile ad un olocausto causato da armi biologiche" Non si ...

Dal polpo una ventosa che rilascia farmaci la Repubblica

Sorridete: il farmaco che fa ricrescere i denti arriva ai test clinici Futuroprossimo

Questa volta è il bando Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un Direttore farmacia comunale S. Barbara e d ...Dal mese di ottobre in oltre 5.300 farmacie i cittadini potranno trovare una selezione di articoli per la prima infanzia e per l’igiene e la cura della persona a prezzi contenuti e fissi come previsto ...