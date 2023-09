Il contingente francese cacciato anche dal Niger

(Di martedì 26 settembre 2023) La Francia, già cacciata da Mali e Burkina Faso, si prepara a lasciare il, suo ultimo alleato nel Sahel. Dopo un decennio di intervento militare antijihadista nella regione (Operazioni first appeared on il manifesto.

La giunta aveva fissato un ultimatum a inizio mese Il presidenteEmmanuel Macron ha ...suo presidio su Niamey e respingere l'ultimatum dei golpisti per una smobilitazione del suo...Anche quella, ovviamente, ha i giorni contati : con l'ambasciatorea Niamey smobiliterà anche ilmilitare perché, ha tagliato corto il capo dell'Eliseo, Parigi non sta in Niger '...

Niger, Francia ritira truppe e ambasciatore. I golpisti: momento storico Il Sole 24 ORE

Macron “si arrende” ai golpisti e annuncia il ritiro dei militari dal Niger Agenzia Nova

A due mesi dal colpo di Stato, l’annuncio di Emmanuel Macron potrebbe segnare una svolta ...Che beffa per l’Italia! Sfuma per un soffio il bis europeo: dopo il titolo junior di questa mattina grazie alla grande rimonta delle donne, arriva l’argento nella prova élite grazie a una prova solida ...