Il comandante della flotta del Mar Nero non è morto | la cantonata ucraina

(Di martedì 26 settembre 2023) Un duro colpo per l', che vede svanire quello che sembrava uno dei migliori risultaticontroffensiva nella guerra con la Russia. È vivo l'ammiraglio russo Viktor Sokolov, dato perdagli ucraini nel bombardamentobasedel Mara Sebastopoli. A scriverlo è l'agenzia di stampa Ria Novosti, che ha diffuso un video con le immagini di una riunione al ministeroDifesa presieduta dal ministro Sergei Shoigu alla quale è presente appunto il. Già nel corsomattinata il Cremlino non aveva confermato la morte dell'ammiraglio Sokolov. «Non c'è alcuna notizia a questo riguardo da parte del Ministero ...

Le forze ucraine hanno riferito che l'ammiraglio Viktor Sokolov è stato ucciso in Crimea lo scorso venerdì, insieme ad altri 24 ufficiali russi.

L'agenzia statale russa Ria Novosti ha diffuso immagini in cui compare ilflotta del Mar Nero che gli ucraini avevano detto di avere ucciso in un attacco missilistico venerdì a Sebastopoli. Sokolov viene mostrato mentre, in collegamento video, ascolta un ...L'ammiraglio Viktor Sokolov , ilflotta russa del Mar Nero, è stato tra quelli uccisi nell'attacco missilistico che ha anche ferito 105 soldati russi e danneggiato il quartier ...

Un duro colpo per l'Ucraina, che vede svanire quello che sembrava uno dei migliori risultati della controffensiva nella guerra con la Russia.