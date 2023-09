Il Colosseo si illumina d’oro per i bimbi malati di tumore

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma – Secondo le statistiche, ogni anno vengono diagnosticati circa 400.000 casi di cancro tra bambini e adolescenti sotto i 20 anni a livello globale: questa realtà evidenzia l’importanza cruciale del Settembre, il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la lotta contro il cancro pediatrico. Durante questo periodo, eventi e campagne si susseguono in tutto il mondo con l’obiettivo di attrarre l’attenzione del pubblico su questa sfida medica urgente: l’iniziativa globale, promossa in Italia da FIAGOP, di cui l’Associazione Peter Pan è uno dei membri fondatori, verrà evidenziata su tutto il territorio nazionale durante la settimana dal 23 al 30 settembre tramite la campagna di sensibilizzazione “Accendi, accendi la speranza”. Al fine di amplificare ulteriormente la chiamata all’azione collettiva per sostenere la ...

Roma, il Colosseo si illumina di rosa per la lotta al tumore al seno ilmessaggero.it

Il Colosseo si illumina di rosa la notte del 21 settembre AbitareaRoma

La campagna di Komen Italia realizzata in collaborazione con il ministero della Cultura. Illuminati di rosa decine di monumenti italiani tra cui il Colosseo ...