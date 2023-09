(Di martedì 26 settembre 2023) Ilbar piùdelè a, in Ripa di Porta Ticinese al 43, apre ogni sera dalla 19,30 alle tre di notte e vi si può accedere solo su prenotazione. Il motivo è ovvio: quattro metri quadrati in tutto (più il bagno, di dimensioni maggiori imposte dalla normativa) non lasciano spazio alle improvvisazioni. BackDoor43: l'internoQuindi, funziona così: ottenuto uno slot - prenotazioni qui - il locale è a disposizione del cliente per un’ora. Chi rimane all’esterno, può comunque interagire con il barman (che indossa la maschera di Guy Fawkes, alias V per Vendetta), ordinare e ritirare il proprio drink - servito in particolari bicchieri di carta termici - attraverso una finestra. BackDoor43: il barman Cobra PhotographyAll'interno del BackDoor43, invece, va di lusso: 4 posti a sedere, una collezione di ...

Intanto suggerisco una tappa d'obbligo alLuce all'interno dello spazio della Fondazione. ... Per l'occasione il barman Salvatore ha creato ilAsteroid City Martini, con la benedizione di ...... è così che il 28 settembre Maio Restaurant & Rooftop, inaugura il Rawal 7° piano, per gli ... da gustare con Moet Ice Imperial o concreati per l'occasione. Lo chef Luca Seveso ha creato ...

Il cocktail bar più piccolo del mondo Lo trovi a Milano GQ Italia

Tre nuovi indirizzi nella Capitale dove bere bene, tra hotel di lusso e street bar ilmessaggero.it

Justin Timberlake e Tiger Woods si sono messi in società. Secondo quanto riferisce People, il cantautore statunitense e il fuoriclasse del golf hanno aperto uno 'sports bar' a Times Square. (ANSA) ...Non c’è dubbio: ormai a Roma i cocktail bar di qualità non mancano, anzi: c’è solo l’imbarazzo della scelta. E l’offerta è in continua ...