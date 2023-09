Il Ceo di Spotify | «Non vieteremo la musica creata dall’Intelligenza Artificiale»

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023)non sembra avere intenzione di bandire completamente i contenuti creati. A dirlo è stato lo stesso cofondatore e CEO della piattaforma di streamingle, Daniel Ek, nel corso di un’intervista alla Bbc. A suo dire ci posso essere utilizzi validi di questa tecnologia nella, seppure con dei limiti: non bisognerebbe, per esempio, impersonare artisti umani senza il loro consenso. Qualcosa che è già accaduto: all’inizio di quest’anno, per esempio, ha fatto la sua apparizione un brano chiamato Heart on My Sleeve, cantato dalle voci degli artisti Drake e The Weekend. Peccato che nessuno dei due artisti ne era a conoscenza: la traccia è stata rimossa dae da altre piattaforme di streaming ad aprile. Il tema, prevede Ek, sarà al centro ...