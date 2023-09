IL CENTRO ABRUZZESE CANADESE DI OTTAWA CELEBRA 50 ANNI DALLA FONDAZIONE

(Di martedì 26 settembre 2023) Agli eventi del 7-8 ottobre presenti Autorità canadesi e dall’Abruzzo; parteciperà anche Goffredo PalmeriniL’AQUILA – Grande festa a, il 7 e 8 ottobre 2023, per i 50delInc, organizzazione no-profit legalmente riconosciuta dal Governo. Il presidente Nello Scipioni, insieme al Consiglio Direttivo, hanno organizzato al meglio lazione del Cinquantenario che vedrà presenti nella Capitale federale i presidenti delle Associazioni Abruzzesi del grande Paese nordamericano, rappresentanti delle Istituzioni canadesi, dell’Ambasciata d’Italia e della Nunziatura apostolica, che ha assicurato la partecipazione del Nunzio, Mons. Ivan Yurkovic. Sarà presente una delegazione istituzionale ...

Il pugilato professionisticotorna a sognare il titolo di campione italiano con Stefano Ramundo (a sinistra nella foto). presidente dell'associazioneStudi Sport&Valori. Una cintura ...Io ho voluto farlo, come sto facendo in qualunque Comune, anche in quelli più periferici. ... su entrambi i lati della strada che, daldel paese arrivi fino alla stazione ferroviaria ...

IL CENTRO ABRUZZESE CANADESE DI OTTAWA CELEBRA 50 ... politicamentecorretto.com

Lavoro: mercoledì Recruiting day della Fater al Cpi di Pescara Regione Abruzzo

L’AQUILA – Grande festa a Ottawa, il 7 e 8 ottobre 2023, per i 50 anni del Centro Abruzzese Canadese Inc, organizzazione no-profit legalmente riconosciuta dal Governo canadese. Il presidente Nello Sci ...Negli ultimi anni l’Abruzzo sta vivendo un periodo di particolare successo. Negli ultimi anni l’Abruzzo sta vivendo un periodo di particolare successo. Se in passato era tra le Regioni meno sfruttate ...