Il calendario della Parigi Fashion Week 2023 | cosa tenere d’occhio

Leggi su amica

(Di martedì 26 settembre 2023) GUARDA LE FOTO Borse primavera estate 2024: le tendenze dalle sfilate I riflettorimoda si sono già spostati oltralpe. Dopo New York, Londra e Milano il mese delle sfilate si conclude con la Paris. Ovvero la settimana dedicata alle collezioniprossima Primavera Estate 2024 in programma dal 25 settembre al 3 ottobre. E, come di consueto, tra vernissage, eventi e presentazioni, alla settimanamoda dinon mancano i grandi nomi. Come Dior, Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton, così come colpi di scena, debutti e grandi assenze. Eccoc’è da sapere. La Paris...