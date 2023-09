Il 26 settembre è il Petrov Day | quando un uomo decise di non distruggere il mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Il 26è ilDay. “Ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, prenditi un minuto e pensa a che fare per nonil” scrisse sul blog Less Wrong il guru del neo razionalismo Eliezer Yudkowsky tenendo a battesimo in America ilDay. La mia modesta proposta pacifista: facciamolo anche in Italia. Celebrare l’che salvò il pianeta dalla catastrofe nucleare è una buona idea. Soprattutto oggi, a un anno mezzo dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con la “guerra per sempre” contro alimentata dai guerrafondai Nato (e dai miliardi Usa-Ue a Kiev) con l’Europa a rischio ogni giorno (i war game americani hanno tutti come teatro la Polonia). La storia di Stanislav Evgrafovi?inizia alle 6:30 il 1° ...