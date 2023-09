Icardi | clamoroso errore a porta vuota sul rigore a due alla Cruyff – VIDEO

(Di martedì 26 settembre 2023)dinella partita di campionato del Galatasary contro l’Istanbulspor. Gara che il Gala sta conducendo 1-0 con gol proprio di Maurito. Cinque minuti,si è divorato un gol che – secondo Le Parisien – è destinato a fare il giro del mondo. Se l’ex attaccante del Psg si sta ricostruendo in Turchia, i tifosi del non mancheranno di sorridere quando vedranno l’azione. L’idea era quella di, ila due, come raramente si vede. Dal dischetto Akturkoglu che invece di tirare la tocca piano a sinistra,arriva in area e deve solo spingere la pin rete. Il portiere era a terra. Ma l’attaccante argentino ha incredibilmente calciato a lato. Cinque minuti dopo, per sua fortuna e per fortuna del Galatasary, ha segnato ...

Errorequello commesso da Mauroche, dopo aver ricevuto palla da Akturkoglu in un raro e sempre poetico rigore a due, sbaglia ad un passo dalla porta, mandando fuori il pallone. L'...a Ballando, la sfida di Wanda Nara: "Ci sono anch'io" - VIDEO Il giornalista, che ha ... Ora è pronta per una nuova avventura (e forse a Roma vedremo anche Mauro). Tutti pronti per il ...

Clamoroso, Icardi e Wanda lo hanno denunciato | Spalletti ... Il Giornale dello sport

Icardi sbaglia clamorosamente un rigore a due, poi decide il match ... Diretta

Lo schema dagli undici metri nel derby con l'Istanbulspor ha avuto un esito disastroso per l'ex centravanti di Inter e Psg: cos'è successo ..."Non toccatemi la cravatta". Antonio Caprarica, ex volto del Tg1, corrispondente per anni da Londra, svela qualche dettaglio in più ...