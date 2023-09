I segnali che molto probabilmente ti indicano tu stia per perdere un amico

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 26 settembre 2023) Gli amici veri sono difficilissimi da trovare, ed è facilissimo perderli. Ecco come mantenere vive le relazioni a cui teniamo davvero. L’amicizia è uno dei più grandi doni della vita. Ma guai a darla per scontata, o peggio ancora trascurarla. Come una pianta, è un bene delicato che va alimentato, curato, coltivato, protetto e ricoperto di mille amorevoli attenzioni. Altrimenti il rischio che si inaridisca, si secca, muoia o comunque si perda è dietro l’angolo. Se avete anche solo il sospetto che sia questo il caso di una relazione di amicizia alla quale tenete, dovreste subito correre ai ripari. Tra il lavoro e i vari impegni di cui sono disseminate le nostre giornate, coltivare le amicizie diventa un’impresaardua. Ma dobbiamo fare di tutto (e di più) per mantenerle vive e feconde. (Grantennistoscana.it)“Mantenere le relazioni con gli amici è una parte ...