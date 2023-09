I Modà all’Arena di Verona | Kekko | «Un tour terapeutico I giovani di oggi? Mi fanno paura»

Leggi su funweek

(Di martedì 26 settembre 2023) È tutto prontodiper il gran finale del viaggio live 2023 dei. La band diSilvestre, dopo aver girato l’Italia suonando con l’orchestra davanti a oltre 90mila fan, giunge all’ultimo capitolo. L’anfiteatro veronese sarà, infatti, la cornice per una festa speciale con cui celebrare vent’anni di carriera e dieci anni di ‘Gioia’ con uno show pensato unicamente per tale occasione. Non solo: la buonanotte – sulle note del nuovo singolo Il foglietto col tuo nome –sarà in verità un arrivederci che già apre a un nuovo percorso. A pochi giorni dal grande evento, abbiamo raggiuntoper farci raccontare un anno a dir poco particolare. Siete reduci da un lungo viaggio live: che giro d’Italia è stato per icon l’orchestra? Cover da Ufficio Stampa ...