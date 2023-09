I mercen4ri - Expendables | il regista sul passaggio di consegne tra Sylvester Stallone e Jason Statham

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilsi è soffermato sul delicato ma necessarioditra i due attori, simboli di due generazioni diverse di film action. Visto il suo addio al franchise, era inevitabile che ne Isi sarebbe affrontato il tema del necessarioditra. Il franchise degliè stato concepito in parte da, che ha diretto e interpretato il primo film. La serie ha continuato a mantenere una forte presenza disia in I mercenari 2 che in I mercenari 3 - The, prima che questi decidesse di ritagliarsi solo un ruolo minore nel ...

L'esordio di I mercen4ri - Expendables al botteghino americano non lascia il segno ed è un parziale insuccesso con solo 8,3 milioni, il film non ...

Visto il suo addio al franchise, era inevitabile che ne Isi sarebbe affrontato il tema del necessario passaggio di consegne tra Sylvester Stallone e Jason Statham . Il franchise degliè stato concepito in parte da ...Jason Statham non è pronto a vedere Sylvester Stallone alla stregua di un personaggio secondario ne I. Il ruolo del divo è stato infatti ridotto per sopraggiunti limiti di età, ma Statham non è soddisfatto. Il franchise dei Mercenari è stato lanciato nel 2010 con Stallone come ...

I Mercen4ri - Expendables Spettakolo.it

I mercen4ri - Expendables, il regista sul passaggio di consegne tra ... Movieplayer

Schwarzenegger non c’è più, tanti se ne sono andati, Stallone cade in Libia a inizio film e Jason Statham che ha disubbidito agli ordini per salvare Stallone viene espulso dal gruppo dei mercenari (an ...Assassinio a Venezia continua la sua positiva corsa al Box Office italiano, dove mantiene il primato superando i 5 milioni.