I funerali di Napolitano e i sindacati a Palazzo Chigi

(Di martedì 26 settembre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! La cerimonia funebre per Giorgio. C'è l'affetto per l'ex presidente nelle forme più serie e meno caciarone possibili. Qui non siamo patiti della sobrietà come idea astratta, ma quando viene declinata con intelligenza e umanità la sobrietà anche in un funerale ha i suoi pregi. E poi, grazie alla precisa dettatura delle sue volontà, lo humour disi è manifestato anche in questa occasione, ad esempio nella giustapposizione geniale di oratori e ricordi E soprattutto chiarezza sul passato (grazie Gianni Letta) per poter ragionare del presente governativo e del futuro della maggioranza e delle istituzioni. Serve che queste parole e questa corretta ricostruzione dei fatti vengano lasciati a disposizione di ...