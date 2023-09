I fatti del 16 Settembre 2023 | decreto energia | la morte di Messina Denaro | Meloni contro la Germania

Tassa di soggiorno / record nel 2023 / ma il turismo frena Il Messaggero: Il gioco del Lotto all'asta / per finanziare la manovra Il Giornale: Soldi ...

Un quarto e un sesto posto: è stato questo il responso del GP del Giappone di F1 per la Ferrari. La Rossa non è stata in grado di ripetere la ...