Huawei delude fan e Usa All’evento non si parla del nuovo smartphone

(Di martedì 26 settembre 2023) L’emittente americana Cnn la mette giù, efficacemente, così: “ha deluso schiere di fan – e funzionari statunitensi – desiderosi di conoscere meglio il suoMate 60 Pro, che da quando è stato messo in vendita il mese scorso è diventato rapidamente un simbolo della rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina”.di Shenzhen sono stati presentati una serie di nuovi prodotti, tra cui un tablet, uno smartwatch, degli auricolari e la prima berlina, la Luxeed S7 che supererà la Model S di Tesla, di Elon Musk, “in ogni specifica”, ha dichiarato il manager Richard Yu. La presentazione è stata il principale argomento di discussione sul social media cinese Weibo. E un hashtag che si può tradurre come “Conferenzasenza menzionare i telefonini” è stato tra i più utilizzati. ...

Le capacità audio del tablet non sono da meno, con sei canali audio e il suono spaziale certificatoSound, offrendo un'esperienza sonora immersiva. La parte fotografica non, con sensori ...Mate 60 Pro+ nonneanche nel reparto fotografia. La tripla fotocamera posteriore è un trionfo per gli amanti della fotografia: una fotocamera principale da 48 megapixel supportata da ...

In un mercato wearable ormai decisamente saturo e ricco di opzioni, distinguiamo per quanto riguarda gli orologi smart tre macro categorie: smartband, sportwatch e smartwatch. Personalmente la mia sce ...