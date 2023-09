Hollywood | c’è l’accordo provvisorio per far finire lo sciopero

Leggi su tvzoom

(Di martedì 26 settembre 2023) Gli sceneggiatori diraggiungono un accordoper mettere fine alloFinancial Times, di Christopher Grimes, pag. 6 La Writers Guild of America ha dichiarato chepreliminare è “eccezionale” e fornisce “guadagni significativi e tutele per gli scrittori in ogni settore di appartenenza”. I dettagli delnon sono stati resi noti.dovrà essere ratificato dagli iscritti al sindacato prima che losia ufficialmente concluso. Il WGA ha dichiarato che sospenderà i picchettaggi presso gli studios die New York, ma ha incoraggiato i suoi iscritti a unirsi al sindacato degli attori in, che da settimane non ha avuto colloqui con gli studios. Tuttavia, negli ...