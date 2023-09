(Di martedì 26 settembre 2023) Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo portare via con la forza ildal giardino di casa della famiglia che hato

Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo portare via con la forza il gatto dal giardino di casa della famiglia che ha denunciatoPoi i quattro malviventitrascinato la vittima a bordo dell'autovettura usata per il raid punitivo, e dopo avergli bendato gli occhi e legato i polsi con del nastro adesivo, loportato ...

“Hanno rapito il mio gatto”, scatta la denuncia ai carabinieri LA NAZIONE

AFRICA/NIGERIA - Rapito un sacerdote insieme ad altre sei persone Fides

Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo portare via con la forza il gatto dal giardino di casa della famiglia che ha denunciato ...Sui social network avevano pubblicato il video del pestaggio e del sequestro di un “pusher” che non aveva pagato una partita di droga. Per quella vicenda i carabinieri di Arenzano oggi hanno riferito ...