Hamilton | Mercedes | cambia tutto in sei mesi

Stavolta,, non dovrà commettere l'errore di un anno fa. L'illusione che le idee alla base della W13 ... Stavolta, Lewis, non vuol sentir parlar d'altro che di radicale cambiamento , ...... mentre Carlos ha recuperato i dieci secondi che lo separavano daagganciandolo proprio quando l'inglese ha raggiunto il compagno di squadra. Le duehanno scambiato le posizioni e ...

F1, Hamilton difende la Mercedes: "I nostri risultati parlano da soli" Corriere dello Sport

Hamilton e Russell duellano come fossero rivali in Mercedes: a fine gara la scena del gelo tra i due Fanpage.it

While Hamilton was on fresher tyres, there was no immediate call for Russell to move aside for his team-mate – which prompted some frustrations from the seven-time world champion over the radio.Former Jaguar technical director Gary Anderson has issued a grim warning for Lewis Hamilton by insisting that Mercedes will only have the fourth-quickest car 'at best' next year. The Silver Arrows ...