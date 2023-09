«Hai guardato la mia ragazza | cosa guardi?» | l’aggressione di un giovanissimo a un coetaneo in provincia di Ragusa – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Uno sguardo di troppo, forse nemmeno mai avvenuto, è quasi costato la vita a un giovane di Vittoria (). «Tu taliauto a me zita, chi min*hia ci tali?» («tu guardavi la mia, che min*hia laa fare?»). Queste le parole che hanno preceduto la selvaggia e ingiustificabile aggressione contro il ragazzo, all’interno di un distributore 24 ore nella centralissima via Cavour. L’episodio è stato ripreso in unche ha presto iniziato a circolare nelle chat cittadine. Le immagini delsono particolarmente violente: sconsigliamo la visione a chi potrebbe vedere urtata la propria sensibilità. In esso si vedono due coetanei. Uno dei due, che secondo quanto ricostruito dai giornali locali avrebbe diciotto anni, inizia ad avvicinarsi con fare arrogante all’altro, che rimane fermo e chiede: ...