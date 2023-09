Haftar a Mosca dopo l’incontro con AfriCom Fedeltà o cambiamento?

Leggi su formiche

(Di martedì 26 settembre 2023) L’agenzia statale russa RIA Novosti ha diffuso la notizia dell’arrivo a, nella mattina di martedì 26 settembre, di Khalifa, ex generale gheddafiano ora alla guida della Libyan National Army, una milizia con cui controlla territorialmente la Cirenaica, la parte orientale della Libia.si è recato nella capitale russa in visita ufficiale, rispondendo ad un invito formale delle autorità delle Federazione:essere ricevuto con una cerimonia ufficiale, il capo-miliziano libico ha incontrato prima il viceministro della Difesa, Yunus-bek Bamatgireyevich Yevkurov, con cui si era già visto ad agosto a Bengasi (suo feudo), e in seguito il titolare del dicastero, Sergei Shoigu. Lo scopo della visita di, stando a quanto riportano le fonti ufficiali, è quello di discutere con i ...