(Di martedì 26 settembre 2023) Dopo la celebre candela This Smells Like my Vagina, la founder di Goop ha creato un nuovo prodotto destinato a fare scalpore (oltre a migliorare le performance sessuali)

La star MCU Gwyneth Paltrow ha spiegato il motivo per il quale non è più tornata nel franchise. Interpellata sull'argomento dai propri follower, ...

Un pensiero condiviso anche da Paola Turani , che sul red carpet ha sfoggiato un look firmato Tom Ford Autunno - Inverno 2012/13, in precedenza indossato dain occasione degli Oscar. ...Poi alcune star come, Paul Mc Cartney e Meghan Markle che hanno detto di aver rivoluzionato la loro vita, seguendo questo tipo di alimentazione che privilegia il consumo di frutta e ...

Gwyneth Paltrow: lo stile dell'attrice negli anni Harper's Bazaar Italia

Gwyneth Paltrow ne ha pensata un'altra: arriva il suo nuovissimo Sex Oil, olio per parti intime Vanity Fair Italia

Dopo la celebre candela This Smells Like my Vagina, la founder di Goop ha creato un nuovo prodotto destinato a fare scalpore (oltre a migliorare le performance sessuali) ...Regina indiscussa dell’effortless chic, l'attrice Premio Oscar Gwyneth Paltrow ha dimostrato fin da ragazza di essere un’icona di stile e la it girl per eccellenza. Donna di successo sul set, dove ha ...