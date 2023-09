Gusta Minori 2023 | Sal De Riso lancia un nuovo dolce | macedonia di mamma mia VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Per ogni, cerco di presentare un. Quest’anno mi sono ispirato ad unadi frutta che faceva mia madre, realizzata con frutta di stagione, succo d’arancia per condirla e gherigli di noci. Ho voluto riproporre un, l’ho chiamato ladiMia, realizzando una crema alla, un cuore di, con pezzetti di noci tostate e con frutta di stagione. La mia è una scelta, quella di rimanere sul territorio, produrre in Costiera, a Tramonti nel laboratorio che ho da oltre 20 anni, i miei dolci. E i dolci, ma anche alcune volte i prodotti salati ed ancora torte da ricevimento, partono per tutto il Mondo. Ci vengono richiesti per la ...