Gucci | una mostra d’arte per raccontare la gioia di vivere e celebrare la creatività

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 26 settembre 2023) Life&People.it La maisonè stata tra le grandi protagoniste della Milano Fashion Week, sia in passerella che fuori: oltre infatti che l’apprezzatissima collezione che ha contrassegnato il debutto del Neo Direttore Creativo Sabato De Sarno il brand durante la rassegna meneghina ha allestito unanel quartiere Brera, coinvolgendo quattro giovani artisti per unadi arte contemporanea completamente dedicata allache si respira in città. Due eventi “scollegati” soltanto da un imprevisto Come sappiamo il fashion show si è svolto alHub di Via Mecenate. Si è trattato però di un cambio di programma improvviso, dettato da delle condizioni atmosfere incerte che non avrebbero concesso lo svolgimento del défilé nel luogo dove era pianificato, ovvero proprio a Brera. Un ...