Grande Fratello stravolto il daytime | ora sbarca su Rete 4 | ecco quando va in onda e i motivi

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 26 settembre 2023) Ancora cambiamenti per quanto riguarda l’edizione di quest’anno del, e stavolta, ad essere colpito da dei provvedimenti è il. Solitamente, infatti, il reality show andava inquotidianamente su Canale 5 a partire dalle 16:15 circa, per una decina di minuti. Questo appuntamento, però, è stato cancellato, in quanto in tale orario L'articolo proviene da KontroKultura.