Grande Fratello | Paolo Masella sul padre | Deve fare lui il primo passo

È andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello . Come di consueto, il padrone di Casa, Alfonso Signorini, ha accolto il pubblico in studio e ...

Beatrice Luzzi è tra le concorrenti più apprezzate dal pubblico per la sua schiettezza e la totale assenza di ipocrisia con cui sta vivendo il. Nella puntata di questa sera, lunedì 25 settembre, in onda su Canale5 , Alfonso Signorini ha voluto regalarle un dolce momento con le due persone di cui l'attrice sente di più la ...E' iniziata da poco questa nuova puntata del. E subito dopo la sigla è entrato in studio il conduttore, il quale ha messo subito in guardia i numerosi spettatori perchè stasera ne succederanno davvero di tutti i colori: Subito ...

Il faccia a faccia tra Massimiliano e Heidi non è andato come Varrese sperava. già perchè il tenebroso attore si è beccato un bel due di picche in diretta al ...