Grande Fratello | Paolo e il gesto speciale da sua sorella Chantal | “Continuo a guardarti e sperare”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 settembre 2023)e la lettera di Chantal: il giovane gieffino riceve unda sua sorella, negli ultimi giorni in Casa,si confida con Letizia. I due gieffini si scambiano pensieri proprio sul legame con i genitori. Letizia rilascia al concorrente preziosi consigli ainvogliando il giovane a perdonare suo padre: “Ci sono dei momenti in cui i figli e la famiglia possono salvare i genitori”. Leggi anche –> Diretta: puntata di lunedì 25 settembre Una lettera per: ecco cosa è emerso in diretta… Nella scorsa puntataha ricevuto unasorpresa da parte della sua mamma. Il ...