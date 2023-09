Grande Fratello | ascolti in leggera risalita | ecco quanto ha totalizzato la quinta puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 settembre 2023) È andata in onda ieri sera ladi una nuova edizione totalmente rinnovata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici unica opinionista e Rebecca Staffelli in postazione social. La diretta ha decretato Claudio Roma il primo concorrente eliminato dalla Casa di Cinecittà. In nomination Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Su Rai Uno è andata in onda invece la primadella terza stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Chi ha vinto la sfida deglitutti i dati auditel pubblicati come consueto da DavideMaggio: Nella serata di ieri, lunedì 25 settembre 023, su Rai1 la terza stagione della fiction Imma ...