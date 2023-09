Grande Fratello 2023 | Massimiliano Varrese al vetriolo su Beatrice Luzzi e Heidi Baci

Oggi Notizie Grande Fratello 2023 , gesto scioccante di Beatrice Luzzi verso i figli : tutti sconvolti Immaginate di essere rinchiusi in una casa con ...

La quarta puntata del GF 2023, durante la quale si è entrati più nel vivo dello show di Alfonso Signorini, è stata sicuramente molto impegnativa per ...

O il trash o la noia: non esistono via di mezzo pop nella casa del Grande Fratello. Non esiste capacità di creare contenuti di intrattenimento senza ...