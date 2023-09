Governo | nuovo decreto anti-migranti | sarà espulso chi mente sull’età

Leggi su tpi

(Di martedì 26 settembre 2023) Espulsioni per chisulle proprie generalità, controlli più stringenti per accertare l’età di chi sbarca e sedicenni nei centri d’accoglienza con gli adulti. Sono alcune delle misure contenute nella bozza delche ildiscuterà nel consiglio dei ministri di domani, mercoledì 27 settembre, dedicato ancora una volta ai migr. L’attuale versione delprevede che potranno essere espulsi dall’Italia i migrche dichiarano il falso sulla loro età o, in generale, sulla propria identità. Possibile l’espulsione anche per chi è titolare del permesso di soggiorno, se sussistono “gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. Questa può essere disposta dal ministro dell’Interno “dandone preventiva notizia” al presidente del Consiglio e al ministro ...