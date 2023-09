Governo della Salute | dieci anni di progetti Le proposte di Motore Sanità per una riforma possibile del Servizio Sanitario Nazionale

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) Una settimana di eventi, dibattiti, tavole rotonde, sessioni plenarie e parallele con i principali stakeholderitaliana tra medici ospedalieri, docenti universitari, direttori generali, amministratori, presidenti di società scientifiche e di associazioni di pazienti per il decimo appuntamento con la Summer School che si è concluso nei giorni scorsi a Gallio, sull’altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Un’opportunità per condurre un’analisi profonda delle opportunità e urgenze didel SSN e per il rilancio di un sistema di cure universalistico e improntato all’equità come quello italiano, ispirato dalla Carta costituzionale ma drammaticamente a corto di risorse e di personale, e anche di idee, con cui riportare in cima all’agendapolitica e dell’economia il più importante dei servizi ...