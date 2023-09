I provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e introduce alcune importanti modifiche al Codice della strada e ...

Anche i monopattini elettrici dovranno essere assicurati . Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle ...

Il tema dei Comuni in dissesto finanziario è sempre all’ordine del giorno ma il governo Meloni ha voluto dare un sostegno concreto alle ...

Lo si è appreso da fonti diche sottolineano come "è invece esattamente il contrario"."La specifica di 'in stato di gravidanza' all'articolo 17 comma 1 viene soppressa - spiegano le fonti ...'Certo, certo'. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, conferma che ci sarà una quota per il ponte sullo Stretto di Messina nella prossima manovra economica. 'L'obiettivo è ...

Governo assicura: migranti in gravidanza saranno più tutelate Tiscali Notizie

Eurovita, interviene anche il Governo Wall Street Italia

Lo si è appreso da fonti di Governo che sottolineano come “è invece esattamente il contrario”. “La specifica di ‘in stato di gravidanza’ all’articolo 17 comma 1 viene soppressa – spiegano le fonti ...Espulsioni per chi mente sulle proprie generalità, controlli più stringenti per accertare l’età di chi sbarca e sedicenni nei centri d’accoglienza con gli adulti. Sono alcune delle misure contenute ...