Gori | “Mai riuscito ad avere Raffaella nei miei programmi tv Berlusconi sì | con un camion di rose”

(Di martedì 26 settembre 2023) Bergamo. “Ho provato a convincereCarrà a fare deitelevisivi, ma la risposta è stata sempre no. Anche quando le inviavo dei fiori per ringraziarla della sua gentilezza”. Nemmeno Giorgio, ora sindaco di Bergamo, nella sua passata carriera di produttore televisivo è stato immune al fascino, al talento e alla professionalità diCarrà. Nel suo caso lenon sono fiorite, ma gli eventi hanno dato vita a un aneddoto che merita di essere raccontato. Con questa storiaha dato il via all’incontro “Carrà nella storia della televisione e dei media italiani”, il secondo dei due appuntamenti organizzati dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con CerTA, il Centro di ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi ...