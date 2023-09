Google Pixel 8 | disponibilità dal 12 ottobre; intanto | il Pro si mostra dal vivo

(Di martedì 26 settembre 2023) Emerge la data didei8, mentre il modello Pro, in colorazione Obsidian, siin due scatti dal. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Tra meno di una settimana si alzerà il sipario sui nuovi Pixel di Google . Abbiamo raccolto tutte le informazioni presenti online per capire cosa c'è ...

Tra meno di una settimana si alzerà il sipario sui nuovi Pixel di Google . Abbiamo raccolto tutte le informazioni presenti online per capire cosa c'è ...

... entrambi ne montano uno CrystalRes da 6,67 a 144 Hz con risoluzione 1.5K a 2.712 x 1.220, 1.le caratteristiche principali del nuovo smartwatch troviamo l'integrazione con la suite di...8 Pro: nuove immagini promozionali evidenziano le specifiche tecniche e il design rivoluzionario di questi attesissimi dispositivi top di gamma. Martedì 26 settembre, il mondo tech ha ...

Google Pixel 7a: il midrange che si crede un TOP, oggi a 499€ Telefonino.net

Il nuovo modello di smartphone Google Pixel 8 sarà tra circa due settimane finalmente in vendita. La data è molto vicina, ma c'è chi non riesce più ad aspet ...Dal momento in cui Google ha annunciato il lancio imminente dei modelli di nuova generazione della sua linea di smartphone, sempre più rumor hanno cominciato a ...