Gomorra gli si sta ritorcendo contro | Saviano umiliato con una sola frase

(Di martedì 26 settembre 2023) Roberto, l'autoproclamatosi Re Mida della letteratura italiana, sta perdendo colpi. O meglio: sta prendendo colpi, anzi delle vere e proprie cannonate. Prima la scomunica di don Patriciello, poi la tirata d'orecchie di Vincenzo De Luca e, infine, la stroncatura definitiva di Nando Dalla Chiesa. Tutte accomunate dallo stesso bersaglio:. Sì, perché il grande successo letterario dello scrittore napoletano gli si sta. Episodi come quello di Caivano hanno convinto un po' tutti che tra questa escalation malavitosa e la serie tv tratta dal best-seller dello scittore vi sia più di un nesso. Dalla Chiesa, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, ha espresso un parere negativo su quanto l'opera letteraria diabbia condizionato i giovani vicini alla criminalità organizzata. ...

IL GIOVANE MONTALBANO , RAI1, ORE 21:25 Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di ...

IL GIOVANE MONTALBANO , RAI1, ORE 21:25 Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di ...

... perché leggo talmente tanto per lavoro che poi mi va di "stare senza pensieri", detta alla"... I giapponesisono sembrati "alieni", lo hanno "imbarazzato per la loro educazione". Soprattutto ......precisarlo anche l'head - writer Valerio Cilio (che per Sky è stato anche tra le 'penne' di:...hanno fatto eco i registi Davide Marengo e Marta Savina che hanno detto di essersi sentiti ...

Saviano, Dalla Chiesa demolisce il mito di "Gomorra": «Non è più ... Secolo d'Italia

Dimmi La Verità | Catello Maresca: «La fiction Gomorra andrebbe ... La Verità

Forse è arrivato il momento di dire l’indicibile. Sì, perché il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca avrà pure molti difetti, ma ogni tanto dice cose sacrosante e necessarie. Come quando ...Francesco Emilio Borrelli, giornalista e deputato di Alleanza Verdi: 'Si è arrivati ad un vero e proprio livello di mitizzazione, che non c'era mai stata prima, grazie anche alle serie tv' ...