Golf | Francesca Fiorellini | “Junior Ryder Cup | le emozioni sono tante L’anno prossimo andrò negli USA”

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) Per, assieme a Giovanni Binaghi, c’è la soddisfazione di poter giocare laCup. Tre giorni di spettacolo tra ilNazionale di Sutri e il Marco Simone, a Guidonia Montecelio. E, visto che si parla di una giocatrice da dueSolheim Cup già nel proprio passato, di cui una da 3/3, si giunge anche al potenziale termine “valore aggiunto” in questi contesti. L’abbiamo raggiunta alla vigilia del suo impegno italiano per un racconto di sensazioni e idee anche su un futuro che sa di States. Sei arrivata inCup facendo 3/3 inSolheim Cup. Come ti sei sentita? “Il gioco è stato ottimo per tutta la settimana.molto molto contenta, è stata un’esperienza incredibile. ...