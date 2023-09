Golden State Warriors | Kerr | “Fiducioso per il rinnovo Paul? Ancora non abbiamo deciso se partirà in quintetto”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Isi preparano per un’altra stagione NBA da protagonisti. Un nuovo general manager per il team californiano, con Mike Dunleavy Jr che ha preso il posto di Bob Myers, ma sempre Stevein panchina nonostante un contratto in scadenza. “Mi sento benissimo per la mia posizione qui”, ha dettolunedì in vista dell’inizio del training camp della squadra. “Voglio restare qui. So che Mike e Joe mi vogliono qui, quindi sono moltoche qualcosa verrà fatto. Ma non sono affatto stressato per questo. Sono perfettamente in grado di allenare se mi resta un solo anno di contratto. Non fa differenza”, ha aggiunto. Tra le novità di questa stagione in casac’è Chris, riguardo il quale...