Gli studi professionali sempre più hi-tech | crescono gli investimenti

(Di martedì 26 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Una recente ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano rileva come la spesa in tecnologie digitali degliitaliani per il 2022 si assesti intorno a 1,76 miliardi di euro, in linea con l'anno precedente, mentre le previsioni per il 2023 sono per un aumento di circa il 7%. “Occorre elaborare una nuova visione nei confronti del digitale, anche per introdurre nuovi paradigmi gestionali neglie presso la clientela”, afferma Claudio Rorato, responsabile scientifico e direttore dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale.Una rinnovata strategia digitale apporta efficienza, crescita deglie attrattiva verso le giovani generazioni per la professione, che appare in declino secondo molti ...