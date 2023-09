Gli italiani premiano il governo Meloni e “bastonano” Pd e M5s | sondaggio a un anno dal voto

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Gli elettoriundi. A fare i bilanci non sono gli editorialisti di parte che divulgano una narrazione nefasta che non c’è nei fatti. Il bilancio lo tracciano in qualche modo gli elettori. Che nei sondaggi, come quello di Swg per il Tg La 7 di Mentana, da un, settimanalmente, attestano il polso della situazione. E la situazione parla chiaro. Nelle intenzioni di, alla fatidica domanda ‘chi voterebbe se si votasse oggi’, glirispondono:e FdI. Accade anche con l’ultima rilevazione: FdI rimane sostanzialmente invariato, viaggiando t mesi ormai ben oltre il 26 per cento ottenuto il 25 settembre di unafa. L’unico partito che da quella data ad oggi non ha perso colpi, ma anzi si è ...