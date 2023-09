Giustizia privata a Pompei | rapinatore pestato L' ex Generale Garofano | La società è stufa”

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 26 settembre 2023) Ha fatto il giro della Rete il video in cui unarmato di pistola è statodai clienti di un bar- tabacchi, a. Un atto diche fa riflettere. IlLuciano, ex comandante del Ris di Parma, genetista forense e criminologo, commenta con Affaritaliani l'episodio: “Si sono presi un bel rischio. C’è un fortissimo rischio a intervenire in quel modo. Quanti casi abbiamo avuto in gioiellerie o in esercizi commerciali in cui poi hanno sparato ed è finita male? Le persone che sono intervenute si sono prese una grande responsabilità. Io lancerei un messaggio: non è bene farlo” Segui su affaritaliani.it