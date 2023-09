Giunta alla fine | Sex Education non ha ancora capito cosa fare col personaggio di Adam Ed è un peccato

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Ildi, interpretato da Connor Swindells, ha cominciato la sua vita nella serie Sexnei panni del tipico sportivo, con tanto di giacca da baseball. Un dettaglio che lo catapulta nel ruolo del bullo zuccone. In effetti, nei primi episodi, non si risparmia, quando si tratta di spingere i compagni negli armadietti, di prenderli a spte nei corridoi o peggio. Il suo bersaglio preferito in questi casi é Eric, uno degli studenti dichiaratamente queer di tutto il liceo nei cui panni è calato un vivacissimo Ncuti Gatwa.l'ha adocchiato come fanno gli avvoltoi con le carcasse fresche. Ce lo hanno presentato come una persona terribile e, anche per com'era scritto, rappresentava poco più di uno stereotipo trito e ritrito. Finché non sono andati alle radici della sua cattiveria ...