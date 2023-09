Girona | il miglior laboratorio di Spagna marchiato City Group E Palermo sogna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Gerona ha circa 100mila abitanti. È l’ultima provincia della Catalogna prima del confine con la Francia. Qui la Liga l’hanno sempre vista da lontano, con un mix di sensazioni che spazia tra l’ammirazione, l’invidia e la voglia di poterci giocare. Quella voglia per la prima volta viene soddisfatta nel 2016, dopo 86 anni di storia (il club è stato fondata nel 1930). Oggi Gerona è al centro della, perché per la prima volta non è solo una terra di confine, ma è anche una città in vetta al campionato, alla pari con il Barcellona e con un punto di vantaggio sul Real Madrid. Sedici punti in sei gare. Un inizio che ha lasciato a bocca aperta Real Sociedad, Getafe, Siviglia, Las Palmas, Granada e, infine, il Maiorca. Tra i protagonisti delrivelazione di questo inizio di Liga ci sono due vecchie conoscenze della nostra Serie A: David Lopez e ...